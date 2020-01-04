Киев, , 08:08 — REGNUM Так называемый государственный украинский телеканал, предназначенный для вещания населению Донецкой и Луганской Народных Республик, начнет свою работу 15 февраля 2020 года. Об этом 3 января сообщается в пресс-службе украинского министерства культуры, молодежи и спорта.

В министерстве пообещали, что на первом этапе работы данного телеканала, его контент будет вмещать украиноязычные и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и фильмы ведущих украинских медиагрупп, и информационное вещание «собственного производства».

Данный телеканал будет создан на базе телеканала «UA|TV». Управляющей информационного вещания назначена Елена Трибушная, которая ранее была главным редактором украинского канала «24», а также заместителем главного редактора издания «Новое время» и редактором журнала «Корреспондент».

Как сообщила Трибушная, цель данного телеканала — возвращение в «украинское информационное и культурное пространство» жителей республик Донбасса, которые якобы уже шестой год не могут смотреть украинское телевидение и по мнению чиновницы — не могут «получать объективную информацию» об Украине. Вместо этого, по словам Трибушной, на отношение к Киеву жителей Донбасса влияют в основном российские телеканалы.

По словам первого заместителя профильного министра Анатолия Максимчука, данный телеканал призван якобы донести до проживающих в республиках Донбасса людей «правду» об Украине и «начать диалог с ними».

Читайте также: В Киеве заявили о запуске специального телеканала для населения Донбасса

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине уже неоднократно озвучивается намерение начать в феврале нынешнего года вещание на территории республик Донбасса. В свою очередь, украинский депутат от партии СН Максим Бужанский ранее заметил, что ввиду действия на Украине закона о государственном языке, на «русском языке» жители Донбасса смогут только «открыть форточку».

Читайте также: Бужанский о канале для ЛДНР: «На русском они могут открыть только форточку»