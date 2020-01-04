Вашингтон, , 06:50 — REGNUM Эксперты лаборатории цифровой экспертизы аналитического центра Атлантического совета в США (Вашингтон) зафиксировали резкий всплеск антиамериканской активности в Twitter и Instagram вскоре после убийства американцами генерала Касема Сулеймани в Ираке, сообщает 4 января газета The New York Times.

Эксперты говорят об учетных записях, зарегистрированных в Иране. Их владельцы размещают до 3000 твитов каждые 45 минут. Посты носят ярко антиамериканский характер: рисунки президента США Дональда Трампа с отрубленной головой, гробы под звёздно-полосатыми флагами, угрозы. Пользователи применяют хэштег «операция «Суровая месть».

Эксперты не определили, кто владельцы учёток и связаны ли они с властями Ирана. Специалисты лаборатории считают, что всплеск активности в соцсетях — лишь начало большой кампании против США. Это коррелирует с мнением многих американских экспертов о том, что Иран, по всей видимости, выберет асимметричный ответ и станет действовать в киберпространстве.

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