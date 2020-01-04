Вашингтон, , 06:26 — REGNUM Федерации футбола США отменяет тренировочный сбор мужской футбольной сборной в Катаре из-за обострения напряженности на Ближнем Востоке, сообщает сайт федерации.

В заявлении федерации сказано, что футбольная сборная США откладывает поездку в Катар, где в начале 2020 года должны были пройти тренировочные сборы. Сборы планировалось провести с 5 по 25 января. Федерация футбола США теперь занята поисками других площадок для подготовки.

4 января Пентагон заявил о ликвидации в результате авиаудара иранского генерала Касема Сулеймани. Высший совет национальной безопасности Ирана после экстренного заседания заявил, что отомстит убийцам известного генерала.

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