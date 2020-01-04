Идлиб, Сирия, , 05:45 — REGNUM Войска Сирийской арабской армии (САА) освободили деревню Эт-Тах в провинции Идлиб в 45 км от города Идлиб — главного города Идлибской зоны деэскалации, сообщил полковник САА Мунзер Дашер журналистам.

Дашер продемонстрировал представителям российских СМИ боевые трофеи, захваченные САА в Эт-Тахе, в том числе орудия большого калибра и «джихад-мобили» боевиков. Представитель САА рассказал, что боевики пытались провести серию контратак в районе деревни, в том числе с применением заминированных машин со смертниками. Однако все они были успешно отражены

Зона деэскалации в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не контролируется властями Сирии. Большая часть зоны оккупирована террористами из группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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