Багдад, , 05:16 — REGNUM Совершённый в ночь 4 января ВВС США налёт на колонну шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» оказался ударом по врачам группировки, сообщил 5 января телеканал As Sumaria.

Источники телеканала в шиитском ополчении опровергли информацию о гибели при авиаударе в районе Эт-Таджи командиров «Аль-Хашд аш-Шааби» и заявили, что под удар попала «колонна с врачами ополчения».

Ранее телеканал As Sumaria сообщал, что целью авиации США был один из лидеров ополчения. По данным канала, в результате погибли шесть человек и трое были ранены.

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