Киев, , 05:00 — REGNUM О метаморфозах, произошедших с президентом Украины Владимиром Зеленским, рассказала его пресс-секретарь Юлия Мендель. Соответствующая публикация размещена 3 января на ее странице в Facebook.

Говоря об итогах уходящего года, Мендель отметила важные «вехи» становления президента Украины, а именно: публикацию Зеленского в журнале The New Yorker, а также обложку с украинским лидером журнала Time.

«Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцам, стоит ожидать еще больше приятных новостей в 2020», — заявила Мендель.

По ее словам, именно ей и ее коллегам предстоит изменить имидж Украины к лучшему на международной и внутренней арене. «Объяснить, что в единстве наша сила и у нас, украинцев, немало причин чувствовать себя победителями. Ведь мы такие и есть», — завершила раскрытие своей миссии пресс-секретарь украинского президента.