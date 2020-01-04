Багдад, , 05:03 — REGNUM Вооруженные силы США и американских союзников-участников антитеррористической операции «Непоколебимая решимость» в Ираке, временно приостановили обучение иракских военных из-за обострения напряженности в стране, сообщает 5 января агентство Reuters.

США решили усилить меры защиты дислоцированных в Ираке войск, участвующих в операции «Непоколебимая решимость», в результате обучение сил безопасности и военных Ирака временно прекращено. Причём это решение распространяется на все страны, участвующие в операции.

27 декабря военная база под Киркуком была обстреляна, в результате чего погиб гражданин США из числа гражданских, ответственность за это Пентагон возложил на группировку «Катаиб Хезболла». 29 декабря ВВС США нанесли удары по объектам группировки в Сирии и Ираке, уничтожив 25 человек, а в ночь на 3 декабря атаковали аэропорт Багдада, убив иранского генерала.

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