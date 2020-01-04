Нью-Йорк, США, , 04:37 — REGNUM Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что его страна будет мстить США за убийство генерала Касема Сулеймани, сообщает 3 января интервью телеканал CNN.

Тахт-Раванчи заявил, что США уже ведёт войну против Ирана, причём не только экономическую. Однако теперь Вашингтон открыл новую главу противостояния, «что равносильно началу войны против Ирана». Иранский постпред при ООН предупредил, что его страна не закроет глаза на убийство «одного из главных и самых любимых в народе генералов» и отомстит.

«Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа будет определять Иран», — заявил дипломат.

По поводу уверений госсекретаря США Майкла Помпео об угрозе для американцев, которую нёс Сулеймани, Тахт-Раванчи заявил, что у Вашингтона нет этому «никаких доказательств».

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф во время телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем охарактеризовал американский авиаудар, при котором погиб Сулеймани, как террористический акт.

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