Багдад, , 04:21 — REGNUM Члены командования шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» не пострадали в результате авиаудара США по конвою ополченцев в районе Эт-Таджи на севере Багдада, сообщает информационный портал Baghdad Al Youm.

Источники издания в ополчении подтвердили факт авиаудара в районе стадиона Эт-Таджи, однако заявили, что командиров «Аль-Хашд аш-Шааби» среди жертв нет. Шиитские ополченцы призвали СМИ полагаться на официальные источники и не способствовать ложными новостями дестабилизации обстановки в Ираке.

Ранее телеканал As Sumaria заявил, что целью налёта США был один из командиров «Аль-Хашд аш-Шааби». По данным канала, в результате авиаудара погибли шесть человек, трое были ранены.

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