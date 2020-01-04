Нью-Йорк, США, , 04:18 — REGNUM Власти Ирана направили генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности ООН письмо по поводу убийства в Ираке генерала Касема Сулеймани, в котором заявили, что могут осуществить свое право на самооборону, сообщил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

В письме заявлено, что Иран оставляет за собой право «предпринять необходимые меры, в частности использовать свое право на самооборону». Также Тахт-Раванчи отметил, что вопреки заявленной цели борьбы с международным терроризмом, американцы, напротив, «сражаются против тех, кто борется с терроризмом».

В письме дипломат заостряет внимание на том, что действия США служат эскалации напряженности на Ближнем Востоке, и Вашингтон понесёт полную ответственность за последствия таких действий. Постпред Ирана призвал Совбез ООН осудить действия США.

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф во время телефонного разговора с генсеком ООН охарактеризовал американскую атаку, в результате которой погиб Сулеймани, как акт терроризма.

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