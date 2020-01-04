Триполи, , 03:16 — REGNUM С призывом объединиться и встать на защиту Ливии от любого иностранного вторжения обратился к ливийцам командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщает Al Arabiya.

Обращаясь к ливийцам, Хавтар призвал «мужчин и женщин, военных и гражданских» взять оружие и с силой и верой в сердцах защитить свою землю и свою честь. По мнению генерала, Эрдоган надеется возродить османское наследие на территории Ливии. Однако решение отправить войска для вторжения в Ливии, обречет его армию на погибель.

Напомним, ранее парламент Турции принял решение о вводе войск на территорию Ливии и поддержке признанного Западом Правительства национального согласия.