Багдад, , 02:55 — REGNUM В результате серии воздушных ударов по автоколонне поддерживаемого шиитами иракского ополчения погибли шесть человек, сообщает 4 января агентство Reuters со ссылкой на источник в иракской армии.

Атака на движущуюся в районе лагеря Таджи на севере Багдада автоколонну произошла в 01:12 по местному времени в ночь на субботу 4 января. В результате авиаудара две из трех машин были сожжены, в них сгорели шесть человек. Еще три ополченца получили тяжелые ранения.

Напомним, в конце декабря США нанесли серию ударов по военным объектам на территории Ирака, в результате чего погибли 25 иракских военных. Действия США привели к вспышке насилия: митингующие против авиаударов США в Багдаде атаковали американское посольство. В ночь на 3 января в результате ракетного удара по аэропорту Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани.