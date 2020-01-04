Вашингтон, , 02:25 — REGNUM Генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит США для того, чтобы остановить войну. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал на брифинге в штате Флорида, передает The Washington Post.

Верховный главнокомандующий США объяснил с какими целями он отдал приказ убить без суда и следствия высокопоставленного военного иностранного государства. Оказывается, это было сделано для того, чтобы предотвратить войну.

«Мы приняли меры вчера вечером, чтобы остановить войну, — пролил свет на происходящее Трамп. — Мы не предприняли никаких действий, чтобы начать войну».

Этим убийством США предупредили «неизбежные и зловещие» нападения на США, пояснил американский лидер и напомнил о ликвидации лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. «Мир будет безопаснее без этих монстров», — заявил Трамп.

Это было первое выступление Трампа после атаки на аэропорт Багдада, где был убит иранский генерал. Ранее глава Белого дома сообщил в Twitter о «миллионах людей», в гибели которых прямо или косвенно якобы виновен Сулеймани.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил о причастности Сулеймани к «убийствам американцев»