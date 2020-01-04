Москва, , 01:57 — REGNUM Жесткие заявления по поводу героизации Бандеры на Украине, сделанные наконец официальными лицами Израиля и Польши, вряд ли смогут изменить ситуацию. Соответствующий комментарий председатель комиссии Совета Федерации по информационной политики Алексей Пушков опубликовал 3 января в Twitter.

Долго молчание, предшествующее осуждению пронацистского лидера украинских националистов Степана Бандеры и подобных ему фигур, Пушков сравнил с потворством.

Несмотря на сделанные израильским и польским послами заявления, эта тенденция на Украине вероятно будет сохраняться и дальше.

«Слишком сильны на Украине демоны ультранационализма, выпущенные на волю в 2014-м», — делает вывод российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее послы на Украине Польши и Израиля опубликовали совместное заявление, осуждающее прославления нацистских приспешников на государственном уровне. В ответ националисты пригрозили дипломатам провести с ними поучительную беседу на тему о роли и месте ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во взаимоотношениях с Польшей и Израилем.

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Напомним, 1 января в украинских городах прошли факельные шествия в честь 110 годовщины со дня рождения профашистского лидера украинских националистов Степана Бандеры.