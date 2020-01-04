Эр-Рияд, , 01:37 — REGNUM Об опасности дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани сообщается в официальном заявлении МИД Саудовской Аравии. Соотвествующий текст опубликован пресс-службой ведомства в Twitter.

«Королевство Саудовская Аравия следит за событиями в Ираке, которые произошли в результате эскалации напряжённости и террористических действий, которые королевство осуждало от последствий которых предостерегало», — говорится в сообщении.

Во аравийском внешнеполитическом ведомстве призвали стороны к самообладанию и подчеркнули необходимость воздержаться от любых действий, ухудшиющих ситуацию и способных привести к тяжелым последствиям.

Напомним, в ночь на 3 января был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани. Иран заявил о намерении отомстить за смерть военного. Ранее в Минобороны РФ заявили о серьезных заслугах убитого генерала в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).