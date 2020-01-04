4 января 2020 | Время чтения 5 мин

Киевская власть может трепыхаться, протестовать, обращаться в Лигу сексуальных реформ, но сути это не изменит. В условиях принятой модели развития государства (западная ориентация, отказ от евразийского вектора, отказ от исторического опыта развития экономики, олигархизация и т.д.) «рулить» в Украине будут либо транснациональные корпорации, либо центры глобального управления.

Марьян Сидорив, , 01:02 — REGNUM С точки зрения публичной информационной картинки отношения между Международным Валютным Фондом и Украиной — это если не бескорыстный секс, то, как минимум, страстный любовный роман, где партнеры желают друг другу только блага и удовольствия.

Зеленский во главе Украины

Вот и недавно управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева рассыпалась в комплиментах по поводу телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и «с удовлетворением отметила, что сотрудники МВФ договорились с властями о политике поддержки нового трехлетнего соглашения в размере 4 миллиардов «специальных прав заимствования» (около 5,5 миллиардов долларов США) в рамках механизма расширенного финансирования». Хотя не могу не заметить, что после информации «европейской миссии Руди Джулиани» о выведенных из Украины во время президентства Порошенко 100 миллиардах долларов цифра «от МВФ» совсем не впечатляет. И даже продуцирует предположение, что и эти пять миллиардов может постигнуть такая же «выведенная судьба».

Но на самом деле отношения между Фондом и Киевом совсем не такие радужные. Потому что Вашингтон (там штаб-квартира МВФ) откровенно шантажирует, Киев откровенно фрондирует и каждый думает н об удовлетворении партнера, а о его кошельке. Хотя Киев перед Фондом в долгах как в шелках: при своей квоте в «специальных правах заимствования» в 2011,8 миллионов, он должен МВФ, в виде непогашенных закупок и займов, 6882,76 миллиона СПЗ (на 30 сентября 2019 года).

Все это дает моральное право подопечным Кристалины Георгиевой «давить» на Украину. И даже раздраженно хлопать дверью. Так в ноябре в Киеве работала миссия МВФ, которая отчаянно боролась за независимость от государства Национального Банка Украины и за допуск иностранцев к рынку земли. Однако 22 ноября она уехала, по оценке украинских СМИ, «без результатов». А в декабре, уже после разговора Зеленского с Георгиевой ряд украинских медиа опубликовал «утечку» из представительства МВФ в Киеве, причем явно сознательную: руководитель миссии фонда в Украине Ронван Роден в конце 2019-го направил письмо ряду украинских чиновников, в том числе министру финансов Оксане Маркаровой и заместителю председателя Офиса президента Украины Юлии Ковалив. В нем он перечислил инициативы украинской власти, не согласуются с ранее достигнутыми договоренностями. Это:

пересмотр тарифов на тепло;

изменения в Кодекс о банкротстве, которые могут привести к невозможности применять новые правила банкротства;

желание Киева увеличить лимит для физических лиц-предпринимателей, значительно увеличив его для всех трех групп ;

желание украинской власти пересмотреть правила индексации пенсий;

попытки прессинга Национального Банка Украины.

Все требования МВФ предельно непопулярны среди украинского населения (= электората), а сдувающийся рейтинг в преддверии местных выборов ЗЕ-власти удерживать надо. Кроме того, сейчас Киев даже не особенно нуждается в деньгах. «Наши золотовалютные резервы в конце года после перечисления средств «Газпрома» поднимаются чуть ли не до исторического максимума. Резерв в размере $30 миллиардов долларов с плавающим курсом, с пониженной инфляцией, неплохим ростом позволяет чувствовать себя уверенно» (Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блайзера). Все это позволяет Киеву если не маневрировать, то пытаться увиливать от своих обязательств перед Фондом.

Дай Бог, конечно, нам успеха в этих маневрах. Потому что МВФ, с его «вашингтонским консенсусом» — это, по мировому опыту, смерть суверенной экономики и деградация государства. Но позиции МВФ гораздо уверенней. Потому что Фонд — это не только деньги, небольшие с точки зрения украинской клептократии. Это еще и символ. Во всяком случае в этом уверены либертарианцы из украинского правительства. В первую очередь — премьер Алексей Гончарук: «Для нас стратегически важно получить такую долгосрочную программную работу с МВФ, потому что это очень авторитетная мировая организация, и это сигнал для инвесторов, что можно заходить в Украину…».

Кроме того, Украина сейчас плотно сидит на игле спекулятивных инвестиций облигаций внутреннего государственного займа. На 3 января 2020 года, по данным Минфина Украины , в обращении находилось облигаций на 822 748,92 миллиона гривен. И это более четверти реального Валового Внутреннего Продукта Украины 2018 года (3083409 миллиона гривен ). И это при том, что кредитный рейтинг Украины признан не «инвестиционным», а «в высокой степени спекулятивным», «В» по рейтингу"Standard & Poor's». А это означает, что любой негативный сигнал со стороны такого символа, как МВФ, наверняка приведет к выходу инвесторов из украинских ценных бумаг. То есть, МВФ может сейчас «выдавить» из Украины любое решение, которое пожелает.

Повторюсь — так считает подавляющее большинство украинских экспертов и чиновников, и в целом они правы. Хотя если рассматривать ОВГЗ не только как «пирамиду» и «аферу на валютных курсах», но и как подготовку денежных ресурсов к покупке земли (а по-иному рассматривать почему-то не получается), то такой выход представляется бессмысленным. Поскольку земельный закон в Украине принимается не для развития агропроизводства, а для земельных спекуляций. И тогда: какие бы отлагательные условия и ограничения не изобретали украинские депутаты — закон превратиться не более, чем в «щель для крысы» (если в щель протискивается крысиная голова, значит протиснется и все тело). И важен будет только факт разрешения продажи для спекуляции, а дальше превратить даже один гектар в 500, 1 000 или 210 тысяч — это дело времени, юридической составляющей и силовой поддержки.

Поэтому киевская власть может трепыхаться, протестовать, обращаться в Лигу сексуальных реформ, но сути это не изменит. В условиях принятой модели развития государства (западная ориентация, отказ от евразийского вектора, отказ от исторического опыта развития экономики, олигархизация и т.д.) «рулить» в Украине будут либо транснациональные корпорации, либо центры глобального управления. Которым совсем не нужно украинское население (а «нужный» сегмент они давно и успешно высасывают), зато крайне необходимы украинская логистика, украинские полезные ископаемые, украинская вода и украинская земля.