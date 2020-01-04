Москва, , 00:35 — REGNUM Попытки госсекретаря США Майка Помпео оправдать убийство иранского генерала Касема Сулеймани находятся за гранью пропаганды, заявил 3 января председатель комиссии Совета Федерации по информационной политики Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Заявления Помпео о том, что «народ Ирана понимает, что США — это сила добра», представляет собой верх цинизма, поскольку в попытке оправдать совершенное на уровне государства убийство госсекретарь США выдает черное за белое.

«Это уже даже за гранью пропаганды, которая хотя бы пытается походить на правду», — заявил Пушков.

Напомним, иранский генерал Корпуса стражей Исламской революции был убит в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада в ночь на 3 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Сулеймани был виновен в гибели миллионов людей, поэтому его «должны были убрать еще много лет назад».

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