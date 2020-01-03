Тегеран, , 22:41 — REGNUM Гибель иранского генерала Касема Сулеймани является результатом террористического акта со стороны Соединенных Штатов, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

«Все последствия (за убийство Сулеймани) лежат на США», — сказал Зариф, добавив, что атака США является «террористическим актом».

В свою очередь Гутерреш вновь выразил обеспокоенность действиями Вашингтона, добавив, что они приведут к эскалации напряженности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января американские войска убили командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, а также заместителя главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандиса. Руководство Ирана уже заявило, что отомстит США за убийство Сулеймани, которого в Иране считали национальным героем.