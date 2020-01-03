Москва, , 22:38 — REGNUM Страна уверенно вступила в 2020 год. Не обошлось без происшествий: где-то устроили нападение на Деда Мороза, где-то отметили Новый год заранее, где-то сожгли новогоднюю мышь. Об этом и многом другом рассказали telegram-каналы России в первые дни нового года.

Центральный федеральный округ

Во Владимире, где стоит самая грустная елка страны, решили дополнительно украсить этот символ Нового года. Правда, украшения привезли уже после новогодней ночи: 2 января на елку повесили еще немного игрушек и даже гирлянду, рассказал «Владимир Владимирович».

В Воронеже тем временем думают, как утилизировать новогодние елки. Мэрия города решила, что некрасиво и бесполезно выбрасывать деревья, и решила закупить дробильную машину для переработки новогодних елочек. Правда, купят ее только в наступившем году, узнал «Черноземец». Пока же использованные праздничные елки привычно отправятся, видимо, на свалку.

А Рязань на днях попрощается со статусом Новогодней столицы России. Эстафету передадут Калуге, которая станет Новогодней столицей-2021. «Вовк» пишет, что затем столицей будет Нижний Новгород, где уже приглашают всех в гости на встречу нового, 2022 года!

Северо-Западный федеральный округ

Главное январское нововведение в Петербурге, а также Москве и Севастополе: запрет на парковку во дворах всевозможных «Газелей», грузовичков и минивенов доставок, такси и прочих коммерческих перевозчиков. Как пишут «Записки декабриста», искать машины, осуществляющие коммерческие перевозки, будут не по обклейке, а по номерам, то есть весьма эффективно.

Стоит отметить, что не только машины представляют проблему для местных сил правопорядка. На днях полиция Петербурга задержала бесхозную… лошадь, которая бродила возле одного из торговых комплексов. «Полицейские взяли ее под уздцы, и повели в отдел полиции. Момент новогоднего представления запечатлели мимо проезжавшие водители. Пока что точной информации о данном «происшествии» нет, в соцсетях же по этому поводу шутят, что «лошадь повели на допрос в отделение полиции», — пишут «Невские новости».

Другой инцидент был связан с облаками. Небоскреб «Лахта-центр» нередко обволакивает необычными облаками, которые появляются из-за перепада температур на высоте. Со стороны кажется, что небоскреб дымится в результате пожара. Так случилось и в начале января. «Настанет день, и люди перестанут путать облака с дымом. Но пока пожарники стабильно раз в месяц катаются на вызов», — отмечает FlashPiter.

Приволжский федеральный округ

В Волжском празднование Нового года отметилось печальным инцидентом. Несколько пьяных граждан, как пишет «Жесть Волгограда», пытались ввязаться в драку с Дедом Морозом и Снегурочкой. К счастью, нарушителей удалось быстро усмирить и прогнать, а никто из праздничных персонажей не пострадал.

В соседнем Волгограде обсуждают необычную фотографию, которую сделала с орбиты американский астронавт Джессика Меир. На фото — ночной, новогодний, освещенный огнями Волгоград. Астронавт подписала фото словами, что эти огни напоминают ей какие-то окаменелые остатки динозавра. «Астронавт NASA сравнила Волгоград с окаменелым динозавром. Похоже, вырисовывается еще один мем для нашего прекрасного города», — пишет «Колхозный сторож».

Пока же Волгоград отметился несколько вольным отношением ко времени. По словам «Сталингумрака», бой курантов в одном из мест празднования почему-то запустили не в полночь, в час ночи. «Это как минимум странно», — пишет автор канала.

А «Злой самаритянин» традиционно пишет про качество уборки поволжских улиц. Так, в Тольятти сейчас, по отчетам городских властей, произведена заливка 36 катков. «Мне кажется, отцы города явно скромничают: в городе сейчас активно работают несколько сотен катков, просто многие их них организованы стихийно и располагаются на тротуарах города. Достаточно свернуть с центральной улицы», — иронизирует канал.

Уральский федеральный округ

«Бажовский сказ» расстраивается, что крупные городские мероприятия в Екатеринбурге становятся праздниками «не для всех». 9 мая город отметился ограждениями и оцеплениями, из-за которых простым горожанам не удалось посмотреть парад. Теперь же знаменитый в городе ледовый городок после двух часов ночи оцепляют полицейские. «Подгулявшие горожане естественно возмущенны, соцсети бурлят второй день».

К слову сказать, в Уфе ледяные горки в новогоднюю ночь вообще закрыли сразу после фейерверка, в итоге горожане чуть ли не штурмом прорывались через оцепление, скандируя «горки-горки!».

Южный федеральный округ

«Туподар Краснодар» пишет, что на городской площади Краснодара в новогоднюю ночь получился конфуз. На главной площади часы спешили на две минуты, и Новый год в итоге начался, когда по факту было лишь 23:58.

А «Кубанская телега» радуется, что в регион, наконец, приходит зима. Синоптики обещают «резкий минус». Для Кубани это значит всего лишь «до — 4 в ночное время».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Северной Осетии в новогоднюю ночь ограбили Деда Мороза, у него украли мешок с подарками и телефон. Дед Мороз уже обратился в полицию. Подозреваемый в преступлении задержан. «Возбуждено уголовное дело. Дед Мороз признан потерпевшей стороной», — пишут «Кавказ.Новости».

Сибирский федеральный округ

В Омске на главной городской площади вдруг отключились светодиоды на инсталляции, изображающей корону Снежной Королевы у главной елки. Света не было минут двадцать, но о происшествии успели рассказать все городские СМИ. «В течение этих двадцати минут омским информагентствам было ради чего жить и работать», — шутит «Сибирский панк».

Дальневосточный федеральный округ

В Якутии обсуждают клонированную собаку, которая, по словам News.Ykt.Ru, ощенилась в новом году. У нее два мальчика и пять девочек.

«Страновед» порадовал читателей продолжением истории о знаменитой новогодней мыши Владивостока, которую до этого сбил дрифтер. Мышь, оцененную в 677 тысяч рублей, демонтировали, накрыли брезентом и оставили лежать на площади до завершения экспертизы. В новогоднюю ночь ее подожгли. «Когда перепутали Новый год с Масленицей», — отмечает канал.

Не только этим прославился город. 1 января для городских и краевых чиновников здесь началось не с оливье или шампанского, а с костюмированного забега под предводительством губернатора. «Шансов прогулять ни у кого не было», — пишет «Право руля!«

Такие новогодние истории рассказывали telegram-канал в первые дни нового года. Читайте продолжение в следующую пятницу, 10 января.