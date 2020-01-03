Киев, , 22:37 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский внес в декларацию о доходах средства, полученные от студии «Квартал 95», общая сумма которых составила порядка 5 млн гривен (около 13,1 млн рублей). Информация об этом размещена на сайте Единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Согласно данным реестра от 27 декабря 2019 года, Зеленский получил от ООО «Квартал 95» 4 млн 984 тыс. гривен (порядка 12,8 млн рублей), в том числе гонорар, причитающийся обладателю авторских прав (роялти), в размере 4 млн 880 тыс. гривен (порядка 12,8 млн рублей) и компенсация за пользование торговой маркой — 104 тыс. гривен (272,8 тыс. рублей).

Напомним, полная декларация о доходах за 2019 год должна быть представлена к апрелю 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что согласно сведений о доходах и имуществе за 2018 год президент Украины Владимир Зеленский заработал в общей сложности 4 млн 169 тыс. 837 гривен (более 10 млн рублей). Кроме этого, были указаны счета в «Приватбанке» и «ОТП Банке» на $400 тысяч и один миллион гривен (более 2,4 млн рублей) соответственно. Также у него имелось $190 тысяч и €107 тысяч наличными.

Зеленский также являлся бенефициарным владельцем ряда компаний. Ему и его супруге принадлежали несколько квартир в Киеве, жилой дом и земельный участок в Киевской области, вилла в Италии, квартира в Великобритании, пять гостиничных номеров в Грузии и квартира в Крыму. Супруги владелиавтомобилями Land Rover и Mercedes-Benz.

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