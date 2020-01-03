Москва, , 21:50 — REGNUM Пришедшее сегодня известие об убийстве генерала Касема Сулеймани и встречающих его лиц в аэропорту Багдада свидетельствует, что руководство Соединенных Штатов, запутавшееся во внутриполитической борьбе, перешло, к сожалению, от угроз к прямым террористическим актам против официальных руководителей государств на Ближнем и Среднем Востоке. Так прокомментировал убийство генерала Касема Сулеймани Константин Затулин, депутат Государственной Думы России (фракция «Единая Россия»), член Совета по внешней и оборонной политике.

«Соединенные Штаты, — та самая страна, которая выслала недавно наших дипломатов по недоказанному обвинению в «деле Скрипалей», ‑ и раньше злоупотребляли принципом «цель оправдывает средства», когда это касалось их противников в регионе. Однако между атакой на маргиналов и публичных злодеев Усаму бен Ладана или аль-Багдади и нанесением удара по одному из руководителей Исламской Республики Иран Касему Сулеймани существует очевидная грань, которую США в этом случае грубо нарушили.

Казалось бы, в США должны были бы знать, что сидя в стеклянном доме или офисе не следует разбрасываться камнями. Видимо, Америка вступила в проблемный для любой женщины климактерический период. Мы все заинтересованы в том, чтобы страна, обладающая таким потенциалом сверхуничтожения, вела себя как можно спокойнее и ответственнее» — отметил депутат.