Вашингтон, 3 января 2020, 21:20 — REGNUM Соединенные Штаты дополнительно отправят на Ближний Восток порядка трех тысяч военных, сообщает Reuters со ссылкой на решение Пентагона.
Отмечается, что соответствующее решение Минобороны США приняло в целях предосторожности «в связи с возросшей угрозой».
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января американские войска убили командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, а также заместителя главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандиса. Руководство Ирана уже заявило, что отомстит США за убийство Сулеймани, которого в Иране считали национальным героем.
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