Минск, , 21:22 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 января подписал указ об освобождении от должности госсекретаря Совета безопасности республики Станислава Зася. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Генерал-лейтенант Станислав Зась освобождён от должности государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, во время саммита ОДКБ в Бишкеке, который состоялся 28 ноября 2019 года, главы государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) утвердили на должность генерального секретаря белорусского представителя Станислава Зася, который приступил к выполнению служебных обязанностей 1 января 2020 года.

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