Москва, , 21:03 — REGNUM Убийство иранского генерала Касема Сулеймани грубо нарушает нормы международного права, заявил 3 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ходе разговора Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства — члена ООН по устранению официальных лиц другого государства — члена ООН, еще и на территории третьего суверенного государства без его ведома грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения.

Глава МИД РФ вновь призвал Вашингтон отказаться от незаконных силовых методов и решать проблемы за столом переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января американские войска убили командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, а также заместителя главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандиса.

Политическое руководство Ирана уже заявило, что отомстит США за убийство Сулеймани, которого в Иране считали национальным героем.

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