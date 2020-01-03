Дамаск, , 20:11 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад заявил о том, что помощь иранского генерала Касема Сулеймани, убитого Соединенными Штатами, сирийской армии «не будет забыта». Об этом 3 января сообщает Agence France-Presse.

«Асад заявил, что поддержка сирийской армии со стороны Сулеймани «не будет забыта», — говорится в сообщении агенства.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство иностранных дел Сирии выразило полную солидарность с Ираном и Ираком и решительным образом осудило военную агрессию США в результате которой погибли 11 человек, включая главу спецподразделения «Кудс» Корпуса страже исламской революции Касема Сулеймани и заместителя главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандиса. В сирийском ведомстве охарактеризовали действия Соединенных Штатов как «преступные» и «трусливые».

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