Тегеран, , 19:43 — REGNUM Убийство генерала Касыма Сулеймани в Багдаде является крупнейшей стратегической ошибкой США в Западной Азии. Об этом 3 января сообщается в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана.

«США стоит знать, что их преступное нападение на командующего Сулеймани является крупнейшей стратегической ошибкой в Западной Азии, и США так просто не уйдут от последствия этого просчёта», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Ирана.

Власти Ирана также выразили убежденность в том, что «режим США будет нести ответственность за последствия этого преступного действия».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в администрации президента США Дональда Трампа опасаются реализации одного из возможных сценариев ответного удара Ирана, связанного с запуском кибератак на Соединенные Штаты, после убийства военными силами страны в Ираке генерала Касыма Сулеймани.

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