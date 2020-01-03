Париж, , 19:14 — REGNUM Власти Франции обеспокоены ростом напряжённости на Ближнем Востоке, об этом 3 января заявили в министерстве иностранных дел Пятой республики.

В МИД Франции призвала США и Иран к сдержанности, а Тегерану следует избегать любых мер, которые могут усугубить региональную нестабильность.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января американские войска убили командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, а также заместителя главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандиса.

Ранее президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону убийство Касема Сулеймани.

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