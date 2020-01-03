Вашингтон, , 17:29 — REGNUM Убитый Соединенными Штатами иранский генерал Касем Сулеймани был причастен к убийствам и ранениям «тысяч американцев», заявил президент США Дональд Трамп.

«Сулеймани в течение длительного периода времени убил или тяжело ранил тысячи американцев и планировал убить еще больше… но попался», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Глава Белого дома добавил, что Сулеймани был «прямо или косвенно виновен в гибели миллионов людей, в том многих из числа протестующих, убитых в самом Иране».

«Его должны были убрать еще много лет назад», — резюмировал американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты убили убили ракетным ударом в столице Ирака Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, который командовал спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции. В ответ Иран пригрозил отомстить Вашингтону, ответ на убийство Сулеймани последует в скором времени.

В свою очередь в министерстве обороны России заявили, что заслуги Сулеймани в борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоспоримы.

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