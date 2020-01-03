Вашингтон, , 16:48 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал первый комментарий после гибели иранского генерала Касема Сулеймани.

«Иран никогда не побеждал в войне, но никогда не проигрывал переговоры», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января Соединенные Штаты убили ракетным ударом в столице Ирака Багдаде командующего спецподразделением Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, а также заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Махди аль-Муханлиса.

В свою очередь высшее политическое руководство Исламской Республики Иран уже заявило, что страшно отомстит США за убийство Сулеймани, которого в Иране считали национальным героем.

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