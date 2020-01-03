Рига, , 16:37 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии отказалась собирать подписи под инициативой партии «Новое Согласие» (Jaunās Saskaņas) о финансирование государством образования не только на латышском языке, пишет портал LSM.

Партия «Новое Согласие» обратилась в ЦИК с просьбой начать подписи о проведение референдума в поддержку подготовленного законопроекта о финансирование Латвийской Республикой образования на русском и других языках.

Латвийский ЦИК отказался зарегистрировать заявку партии, так как она не отвечает Конституции страны и правилам работы Сейма.

Полностью текст решения ЦИК ЛР будет доступен 8 января 2020. Его можно будет оспорить в течение месяца.