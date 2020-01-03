Рига, , 16:29 — REGNUM В 2020 году авиа группировка НАТО патрулирующая воздушное пространство трёх государств Прибалтики сокращено с 12 до 8 самолётов, пишет портал sargs.lv.

В ближайшее время на авиабазе в Шауляе, в Литве на дежурство заступят 4 истребителя ВВС Бельгии, а на авиабазе Эмари в Эстонии, в таком же количестве, их коллеги из Польши.

Воздушное патрулирование в Прибалтике ведётся силами НАТО с 2004 года. До 2014 на боевом дежурстве находились четыре истребителя, базировавшихся в Литве. После националистического, поддержанного западными властями, переворота в Киеве и присоединения Крыма к России, истребители НАТО стали использовать эстонский аэродром в Эмари.

В НАТО считают, что патрулирование воздушного пространства Прибалтики, помимо прочего, является хорошей тренировкой для лётных экипажей военного альянса.