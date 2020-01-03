* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 16:24 — REGNUM Заслуги убитого американским беспилотником в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани в борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоспоримы. Об этом 3 января заявили в министерстве обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что под его прямым руководством задолго до образования ведомой США так называемой международной коалиции было организовано вооруженное сопротивление ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

«Его личные заслуги в борьбе с ИГИЛ на территории Сирии неоспоримы», — заявили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что убийство Сулеймани приведет к эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, а также негативно повлияет на систему международной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января Соединенные Штаты убили ракетным ударом в Багдад командующего спецподразделением Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, а также заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Махди аль-Муханлиса. Власти Ирана и Ирака назвали действия США актом прямой агрессии и пообщеали отомстить Вашингтону.

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