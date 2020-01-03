Вашингтон, , 16:24 — REGNUM Соединенные Штаты Америи готовы к возможному ответу Исламской Республики Иран на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сегодня, 3 января, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

По словам Помпео, США знали на что идут и готовы к любом сценарию развития событий. Также Помпео предупредил Иран о тяжких последствиях предполагаемых ответных действий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США убили иранского генерала Касема Сулеймани, который командовал спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции. В ответ Иран пригрозил американцем «жесткой» местью». Также в Тегеране заявили, что ответ на убийство Сулеймани последует в скором времени.