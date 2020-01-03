Иерусалим, , 16:07 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна полностью поддерживает убийство американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани командующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Об этом он заявил журналистам сегодня, 3 января.

Нетаньяху находился с визитом в Греции, но экстренно прервал, чтобы вернуться в Израиль после сообщения о том, что американцы убили иранского генерала Сулеймани в Багдаде.

Глава израильского правительства подчеркнул, что он полностью поддерживает действия США и признает право американцев на самозащиту. Также он похвалил Трампа за решительность.

«У Израиля есть право на самозащиту. У США есть точно такое же право. Касем Сулеймани ответственен за гибель американских граждан и многих других невинных людей. Он планировал ещё больше таких атак. Президент Трамп заслуживает признательности, действовал быстро и решительно. Мы полностью стоим на стороне США в справедливой борьбе за мир, безопасность и самооборону», — сказал Нетаньяху.

Напомним, что американцы считают именно Сулеймани ответственным за атаку на иракскую военную базу в Киркуке, где погиб один гражданский специалист и были ранены четверо американских солдат. Кроме того, именно на Сулеймани они возлагают ответственность за атаку на американское посольство в Багдаде.