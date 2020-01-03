Тегеран, , 15:53 — REGNUM Власти Исламской Республики Иран заявили, что ответ США на убийство генерала Касыма Сулеймани будет дан в самое ближайшее время. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщают иранские СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января, американские войска убили командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касыма Сулеймани, а также заместителя главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандиса.

Свои действия США оправдывают тем, что с помощью убийства Сулеймани они якобы сдержали агрессивные действия Ирана против американцев.

Все высшее политическое руоводство Ирана уже заявило, что страшно отомстит США за убийство Сулеймани, которого в Иране считали национальным героем.