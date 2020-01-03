Багдад, , 14:51 — REGNUM Крупнейшие политические блоки в парламенте Ирака — «Саирун» и «аль-Фатх» призвали незамедлительно принять закон о выводе иностранных войск с территории страны. Соответствующее заявление было сделано сегодня, 3 января.

Речь прежде всего идет об американских войсках, которые до сих пор остаются в Ираке.

Напомним, что в ночь на 3 января американские войска нанесли ракетный удар по автомобильному кортежу, в котором находился заместитель главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандис, а также командующий спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Оба они, а также еще девять человек, погибли.

Власти Ирака уже назвали убийство аль-Мухандиса агрессией против своей страны со стороны США.