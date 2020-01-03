Вашингтон, , 14:17 — REGNUM В сторону Ближнего Востока с американским баз в Европе вылетели сразу четыре самолета-заправщика Boeing KC-135 ВВС США. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

Напомним, в ночь на 3 января американские вооруженные силы ракетным ударом убили иранского генерала командующего спецподразделение «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, а также заместителя главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандиса. Приказ об убийстве Сулеймана отдал лично президент США Дональд Трамп.

Свои действия американское руководство объяснило необходимостью сдержать Иран, который якобы готовил атаки против американских дипломатов и американских военных объектов в Ираке.

Руководство Ирана уже заявило, что отомстит США за убийство Сулеймани.

Власти Ирака также назвали действия США агрессией против своей страны.