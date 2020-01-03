Анкара, , 14:42 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал законопроект об отправке вооруженных сил в Ливию, об этом 3 января сообщается в правительственном вестнике страны.

Теперь власти страны получили мандат на осуществление военной операции в Ливии сроком на один год.

Напомним, Правительство национального согласия (ПНС) Ливии попросило Турцию оказать военную поддержку против вооруженных сил Халифы Хафтара.

В настоящее время Ливия охвачена гражданским конфликтом, продолжающимся с 2011 года. Страна фактически расколота на два противоборствующих анклава.

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