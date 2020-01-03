Тегеран, , 14:17 — REGNUM Исмаил Каани стал новым главой иранской спецслужбы «Аль-Кудс», об этом 3 января сообщает Fars News.

Каани занял пост Кассема Сулеймани, ранее убитого американским беспилотником в аэропорту Багдада.

Напомним, в результате атаки американского дрона в аэропорту Багдада 3 января был убит высокопоставленный иранский генерал, власти Ирана назвали преступление актом терроризма, пообещав отомстить.

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