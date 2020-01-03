Киев, , 13:21 — REGNUM Кроме Степана Бандеры, у Украины попросту нет знаковых и несокрушимых символов борьбы за независимость на два фронта против коммунистов и нацистов у нас нет, заявил 3 января украинский политический эксперт Валерий Пекарь.

Политолог подчеркивает, что он лично не является сторонником Бандеры и считает его фигурой «очень противоречивой и в значительной степени отрицательной» из-за авторитаризма и антисемитизма.

«Каждая нация, каждая страна имеет право на свой пантеон… и в этом пантеоне всегда будут очень противоречивые фигуры, потому что они все являются сыновьями и дочерьми своего времени. Даже отцы-основатели США не были святыми, и тем более Наполеон, Бисмарк, Кромвель или Гарибальди, Пилсудский или Жаботинский. Со временем мы с этим как-то справимся, нация подрастет и научится видеть не только черное и белое, а принимать противоречивость», — считает Пекарь.

ИА REGNUM напоминает, что 1 января в Киеве и ряде других городов Украины состоялся традиционный марш националистов в честь дня рождения Бандеры. В столице Украины в акции под нацистскими лозунгами приняли участие тысячи человек. В рамках празднований Киевская госгорадминистрация вывесила большой баннер с изображением Бандеры, за что была осуждена посольствами Польши и Израиля.