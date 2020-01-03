Багдад, , 13:46 — REGNUM Правоохранительные органы Турции обезвредили высокопоставленного члена Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 3 января сообщает Anadolu Ajansi.

Жертвой турецких военных стал глава разведки повстанцев Метин Арслан. Он был убит на территории Ирака. Кроме того, Арслан также является двоюродным братом лидера РПК Абдуллы Оджалана.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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