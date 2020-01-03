Вашингтон, , 13:06 — REGNUM Государственный департамент США призвал американских граждан, находящихся в Ираке, немедленно покинуть эту страну всеми доступными способами. Сообщение распространили пресс-служба американского внешнеполитического ведомства и посольство США в Багдаде.

В сообщении сказано, что гражданам США следует по возможности незамедлительно покинуть Ирак на авиарейсах, а при отсутствии такой возможности, выехать в другие страны наземным путем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января американцы убили ракетным ударом в Багдаде командующего спецподразделением Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, а также заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Махди аль-Муханлиса.

Власти Ирана и Ирака назвали действия США актом прямой агрессии. В Тегеране обещают отомстить.