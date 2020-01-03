Киев, , 14:52 — REGNUM Вся так называемая историческая память, которая была навязана гражданам Украины в результате государственного переворота (так называемый майдан) это «и есть Бандера и прочие нацистские колаборанты». Об этом 3 января написал украинский эксперт, глава жилищного союза Украины Александр Скубченко.

«Без этого у Украины просто не будет врагов: ни внутри страны, ни у её границ. Без этого не с кем будет воевать; да и некому. Именно на этой «исторической памяти» была развязана война в Донбассе, на ней же существуют сторонники войны до сих пор. Осудить, запретить Бандеру, прочих нацистских пособников и все исторические события, с ними связанные, — и Украина станет просто нормальным государством», — отметил Скубченко.

Он уточнил, что в государстве без героизации Бандеры «не останется поводов для войны, вражды, разделения». В таком государстве моментально решаться все «гуманитарные разногласия».

Но для этого, как отметил Скубченко, «надо взять — и втоптать в грязь всю эту «историческую память» нацистских колаборантов майдана». И тогда, уверен эксперт, с политической арены исчезнут такие политики, как Порошенко, Вакарчук, Тягнибок и прочие. Только для этого, отметил эксперт, нужен лидер государства, которому не все равно, что на здании КГГА «вывешивают портрет нацистского преступника».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, послы Израиля и Польши на Украине осудили чествование на государственном уровне украинских нацистов Андрея Мельника, Юрия и Ивана Лип, а также Степана Бандеры. В ответ на ноту протеста послов, лидеры украинских националистических организаций уже успели отреагировать в резкой форме.

Читайте также: Израиль и Польша против почитания Киевом «пропагандистов этнических чисток»