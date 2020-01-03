Москва, , 12:51 — REGNUM Беззаконное убийство главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Госдуме назвали варварский провокацией США, передает корреспондент ИА REGNUM 3 января.

«Ни к чему кроме эскалации напряженности в регионе она не приведёт. Американцы перешли «красную черту», и в этот раз последствия могут самыми серьезными. Иран уже пообещал отомстить и дать «сокрушительный ответ», — рассуждает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Но на взгляд парламентария, Тегерану сейчас важно избегать дальнейших шагов, способных привести к резкому ухудшению обстановки в регионе, и действовать в правовом поле.

«И я не исключал бы здесь необходимости рассмотрения всей ситуации в Совбезе ООН», — сказал Слуцкий.

Он также выразил соболезнования всему иранскому народу. Генерал Сулеймани был его верным сыном.