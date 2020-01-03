Багдад, , 12:50 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдуль Махди заявил, что американцы убили двух героев войны против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — иранского генерала Касима Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса, который был заместителем главы ополчения иракских шиитов.

«Касим Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандис были выдающимися символами одержанной победы над ИГИЛ. Ликвидация иракского командира (имеется в виду аль-Мухандис — ИА REGNUM), занимавшего официальный пост, считается актом агрессии против Ирака, его правительства и его народа», — сказала глава иракского правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американцы нанесли ракетный удар по автомобильному кортежу, который находился на территории багдадского международного аэропорта.

В автомобилях находились прибывший в Ирак генерал Сулеймани и встречавший его в аэропорту аль-Мухандис. Оба они, а также еще 9 человек погибли.

При этом государственный секретарь США Майк Помпе на своей странице в сети микроблогов Twitter заявил, что жители Ирака якобы ликуют от того, что Сулеймани был убит. В качестве «доказательства» Помпео приложил видеозапись, на которой видно, что некие люди несут флаг Ирака.

Ряд экспертов уже усомнился в подлинности этой видеозаписи. По всей видимости речь идет о очередных постановочных съемках, подобно тем, которые делались в преддверии американской интервенции в Ливию.