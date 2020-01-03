Иерусалим, , 12:51 — REGNUM Доступ на гору Хермон на Голанских высотах был закрыт для посетителей властями Израиля после оценки ситуации в сфере безопасности. ОБ этом 3 января сообщает пресс-служба штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Такая мера была предпринята в связи с убийством ВС США командующего отрядами «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани в Иране.

Поясняется, что гора Хермон закрыта для туристов в связи со сложившейся ситуацией. Других дополнительных мер для обеспечения безопасности жителей Голанских высот предпринято не будет.

После убийства Сулеймани министром обороны Израиля Нафтали Беннетом было созвано экстренное совещание глав служб безопасности, а также военное руководство для обсуждения ситуации в сфере безопасности. В совещании примет участие начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авив Кохави.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приведении в повышенную боеготовность армии Израиля на северных границах страны.

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