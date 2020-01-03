Багдад, , 12:29 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что убийство американцами заместителя командующего иракского шиитского ополчения Махди аль-Мухандиса является прямым актом агрессии со стороны США против Ирака. Об этом сегодня, 3 января, сообщает агентство Reuters.

Напомним, что в ночь на 3 января американские войска нанесли ракетный удар по автомобильному кортежу на территории международного аэропорта Багдада, в котором находился аль-Мухандис и командующий спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани.

Приказ о ликвидации Сулеймани отдал лично президент США Дональд Трамп. Свои действия власти США оправдывают тем, что убив Сулеймани они якобы сдержали дальнейшие атаки Ирана на американских дипломатов и военные объекты в Ираке.

Примечательно, что государственный секретарь США Майк Помпео утверждает, что иракцы якобы ликуют от того, что американцы убили генерала Сулеймани. В качестве «доказательства» своих слов Помпео предоставил некую видеозапись, на которой видно, как какие-то люди несут флаг Ирака. Якоб это и есть ликующие иракцы.

Ряд экспертов усомнился в подлинности этой видеозаписи. Есть небезосновательные подозрения, что она является постановочной.