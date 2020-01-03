Москва, , 12:27 — REGNUM Ракетный удар ВВС США, приведший к гибели иранского генерала Касема Сулеймани, приведёт к росту напряжённости во всём регионе, заявили в Министерстве иностранных дел России 3 января ТАСС.

В МИД РФ выразили соболезнование иранскому народу в связи с гибелью генерала Сулеймани, отметив его преданную службу. Приведший к его гибели ракетный удар ВВС США был назван «авантюрным шагом».

Напомним, в ночь со 2 на 3 января при ракетном ударе американских военно-воздушных сил по военным автомобилям в районе аэропорта Багдада погиб глава иранской спецслужбы «Кудс» Кассем Сулеймани и один из лидеров шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 января в МИД Сирии заявили, что убийство иранского генерала явилось следствием политики США, направленной на создание напряжённости в регионе.

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