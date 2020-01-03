Иерусалим, , 12:26 — REGNUM В повышенную боевую готовность приведена армия Израиля на северных границах страны. Об этом 3 января сообщает телеканал Al Jazeera на своей странице в Тwitter.

Поясняется, что страна ожидает любых агрессивных действий со стороны Ливана, Сирии либо палестинских группировок. Это связано с убийством в Багдаде ВС США главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Также появилась информация о намерении сократить визит в Грецию и вернуться в Израиль премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Напомним, Пентагон подтвердил, что ракетный удар по району аэропорта в Багдаде, в результате которого был убит генерал Сулеймани, был нанесён ВС США по приказу президента США Дональда Трампа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в настоящее время министром обороны Нафтали Беннетом в Израиле созвано экстренное совещание глав спецслужб и военного руководства.

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