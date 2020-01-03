Тегеран, , 12:11 — REGNUM Стали известны подробности убийства лидера иранской спецслужбы «Аль-Кудс» Кассема Сулеймани, об этом 3 января в интервью IRNA рассказал посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди.

По словам дипломата, Сулеймани направлялся из аэропорта в Багдад, после чего подвергся ракетному обстрелу со стороны США, военный погиб на месте.

«Сегодня, в пятницу, в час ночи два автомобиля, в одном из которых находился мученик Сулеймани, двигались из аэропорта в сторону Багдада. Они подверглись ракетному обстрелу США. Все пассажиры погибли», — отметил Масджеди.

Напомним, убийство высокопоставленного иранского генерала произошло по прямому приказу президента США Дональда Трампа. Вместе с Сулеймани погибли и другие высокопоставленные военные Ирана, а также один из лидеров иракских шиитских ополченцев.

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